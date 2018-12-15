Keçiören'den Yemen'e yardım seferberliği

Ankara Keçiören Belediyesi, Yemen'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayarak "Yemen'e yardım kampanyasına Keçiören'den tam destek" sloganıyla harekete geçti. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak tarafından başlatılan kampanya Keçiören halkını seferber etti.

Aralık ayı başında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Yemen'e Sessiz Kalma" adıyla başlatılan yardım seferberliğine destek olmak için Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın öncülüğünde kampanya başlatıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören halkıyla birlikte Diyanet Vakfı'nın hesabına Yemenli mazlumlar için para yatırarak "Yemen'e sessiz kalma" mesajı verdi. Yemen'de yaşanan iç savaş nedeniyle açlık ve ölüm tehlikesi yaşayan insanlar için Keçiörenli vatandaşlar da uzun kuyruk oluşturarak banka hesabına para yatırıp destekte bulundu.

"Orada yaşayan insanlar bizim kardeşlerimizdir"

Keçiören halkı olarak Diyanet İşleri Başkanlığının, Yemen'e gönderilmek üzere açmış olduğu kampanyaya destek için toplanıldığını kaydeden Başkan Ak, "Keçiörenliler olarak Yemen'de yaşanan açlık, bulaşıcı hastalık gibi olayların iyileştirilmesine destek olmak için duyarsız kalmadığımızı söylemek için toplandık. Orada yaşayan insanlar bizim kardeşlerimizdir. Kardeşlerimizin zor şartlar içinde olduğunu biliyoruz. Buradan bir nebze olsun biz de destek olmak adına Diyanet İşleri Başkanlığının bu kampanyasına destek olmak istedik. Burada bütün Keçiören halkını bu duyarlı kampanyaya destek olmak için sokağa davet ettik. Halkımız da mazlumlara destek olmak için toplandı. Hep beraber yardımlarımızı ileteceğiz. Bu kampanya ile Keçiören olarak Yemenli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, onların sahipsiz olmadığını göstereceğiz" dedi.

"Din kardeşlerimizin her zaman yanındayız"

"Keçiören halkının yardım için yoğun bir talebi var" diyen Başkan Ak, "Bu kampanya sadece Keçiören halkının değil tüm Türkiye'nin destek olmasını diliyoruz. Bizim vatandaşlarımız geçmişten beri mazlumlara duyarsız kalmadı. Cumhurbaşkanımız da kimsesizlerin kimsesi olmaya, zor durumda olan ülkelere yardım etmek konusunda öncü olmuştur. Türkiye bu konuda gerekli hassasiyeti gösteriyor. Din kardeşlerimizin her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.