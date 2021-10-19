Keçiören'e 360 bin ton asfalt serildi

Asfalt serim ve çevre düzenleme çalışmalarıyla Keçiören'in daha modern bir görünüme kavuşturulduğunu belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “360 bin ton sıcak asfalt serimi, 52 bin metrekare tretuvar, 30 bin 627 metrekare kilit taşından yol, 76 kilometre yol bakım, 29 kilometre yeni yol yapım ve bin 730 metre merdiven inşa ederek ilçemizi ulaşım ağıyla ördük” dedi.

Başkan Altınok, Keçiörenlilere verdikleri sözü tuttuklarını ve ilçenin tüm mahallelerinde asfaltlama çalışması yürüttüklerini aktararak şunları dile getirdi:

“İlçemizde bozuk, yıpranmış yol ve kaldırım bırakmıyoruz. Vatandaşımızın her kuruşunu hizmete dönüştürüyoruz. Havaalanı gibi geniş ve kullanışlı yollar yapıyoruz. En pahalı hizmet asfalt serim hizmetidir. Asfaltın maliyeti dokuma halıdan da pahalıdır. İki yıllık görev süremizde söz verdiğimiz gibi ilçemizde bozuk ve yıpranmış yol bırakmadık ve bu kapsamda 300 bin tonun üzerinde rekor düzeyde asfalt serim ve çevre düzenleme çalışması yaptık.”