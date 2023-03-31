Keçiören'e bahar geldi

Keçiören'de park ve bahçelerdeki ağaçlar baharın gelmesiyle çiçek açtı.

Atatürk Botanik Bahçesi ve Nursultan Nazarbayev Parkı başta olmak üzere ilçenin dört bir yanında yer alan parklar, vatandaşlar için baharı karşılama durakları oldu. İlkbaharın keyfini doyasıya yaşamak isteyen Ankaralıları Keçiören'e davet eden Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Şelaleler, güller şehri Keçiören'imiz bahara merhaba diyor. Geçmişten beri bitki cenneti olan park ve bahçelerimizi bu yıl da çeşitli ağaç, gül ve çiçeklerle donattık. Her birini ayrı bir emekle büyüttüğümüz bitkilerimiz bu baharda da bizlere huzur veriyor. Parklarımızın çoğunda yürüyüş ve koşu yollarımız var. Spor yapan vatandaşlarımız rengarenk çiçeklerin arasında bol oksijenli bir ortamda sağlık buluyor.