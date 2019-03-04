İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Keçiören'e bir hayvan barınağı daha

Keçiören Belediyesince, Bağlum’da inşa edilen hayvan barınağı hizmete açıldı.

Keçiören Belediyesince, Bağlum'da inşa edilen hayvan barınağı hizmete açıldı. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, barınakta incelemelerde bulundu.


Keçiören sokaklarında, başıboş dolaşan ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını muhafaza etmek için, Bağlum mahallesinde bir hayvan barınağı inşa edildi. Barınağın son durumuna ilişkin incelemelerde bulunan Ak, "Sokak hayvanlarına ilişkin şikayetlerin çözüme kavuşturulması için inşa ettiğimiz barınağımız Keçiören'e hayırlı olsun" dedi.


Sokak hayvanlarıyla ilgili çok fazla şikayet aldıklarını vurgulayan Ak, bundan sonra hayvanların bakımının barınakta yapılacağını ve şikayetlerini sona ereceğini belirtti.


Kış mevsiminde, havanın eksilerde seyrettiğini ve don olaylarının görüldüğü havalarda sokak hayvanlarının kapalı ortamlara ihtiyaç duyduğunu aktaran Ak, şöyle konuştu:


"Bağlum'da 3 bin 430 metrekarelik alanda yapımını tamamladığımız hayvan barınağımız hayırlı olsun. 450 köpek için yazlık ve kışlık alan, 50 kedi kapasiteli kedi evi, karantina sahası, mama hazırlama ünitesi, veteriner hekim hizmeti, ameliyathane, sahiplendirme birimi ve idari ofisler gibi çeşitli bölümlerin bulunduğu barınağımızda sokak hayvanlarının bakımına başlandı. Veterinerlerimizle birlikte verdiğimiz diğer hizmetlerimiz sokak hayvanlarına daha sağlıklı bir ortam sunuyor."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.