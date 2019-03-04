Keçiören'e bir hayvan barınağı daha

Keçiören Belediyesince, Bağlum'da inşa edilen hayvan barınağı hizmete açıldı. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, barınakta incelemelerde bulundu.

Keçiören sokaklarında, başıboş dolaşan ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını muhafaza etmek için, Bağlum mahallesinde bir hayvan barınağı inşa edildi. Barınağın son durumuna ilişkin incelemelerde bulunan Ak, "Sokak hayvanlarına ilişkin şikayetlerin çözüme kavuşturulması için inşa ettiğimiz barınağımız Keçiören'e hayırlı olsun" dedi.

Sokak hayvanlarıyla ilgili çok fazla şikayet aldıklarını vurgulayan Ak, bundan sonra hayvanların bakımının barınakta yapılacağını ve şikayetlerini sona ereceğini belirtti.

Kış mevsiminde, havanın eksilerde seyrettiğini ve don olaylarının görüldüğü havalarda sokak hayvanlarının kapalı ortamlara ihtiyaç duyduğunu aktaran Ak, şöyle konuştu:

"Bağlum'da 3 bin 430 metrekarelik alanda yapımını tamamladığımız hayvan barınağımız hayırlı olsun. 450 köpek için yazlık ve kışlık alan, 50 kedi kapasiteli kedi evi, karantina sahası, mama hazırlama ünitesi, veteriner hekim hizmeti, ameliyathane, sahiplendirme birimi ve idari ofisler gibi çeşitli bölümlerin bulunduğu barınağımızda sokak hayvanlarının bakımına başlandı. Veterinerlerimizle birlikte verdiğimiz diğer hizmetlerimiz sokak hayvanlarına daha sağlıklı bir ortam sunuyor."