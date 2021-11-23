Keçiören'e bir park ve spor kompleksi daha yapıldı

Keçiören Belediyesi'nin inşa ettiği, içinde birçok spor, dinlenme alanı barındıran park ve spor kompleksinin yapımı tamamlandı.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Kanuni Mahallesi Ümitova Caddesine inşa edilen park ve spor kompleksinin yapımı tamamlandı. İçinde yürüyüş yolu, çocuk oyun alanı, dinlenme noktaları, voleybol, futbol ve basketbol sahası bulunan tesis çocuklar ve aileler tarafından kullanılmaya başlandı.

İlçenin dört bir yanına irili ufaklı birçok park ve spor kompleksi inşa ettiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Park ve spor kompleksimiz çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın fiziksel, sosyal ve zihinsel yönden yaşam kalitesini artıracak devasa bir tesis oldu. Şehrimizin birçok noktasına hem çocuklarımızın hem de ailelerimizin verimli vakit geçireceği sosyal donatı alanları inşa etmeye devam ediyoruz. Ovacık Mahallemizde de 5 bin metrekarelik bir alana inşa ettiğimiz spor kompleksimizin içine buz pisti yer alacak. Kaykay parkuru, tenis kortu ve çeşitli sosyal donatı alanları da bulunacak.”