Keçiören'e yeni bir kütüphane daha kazandırıldı

ANKARA (İHA) – Keçiören Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Yücel Hacaloğlu Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı.

Keçiören Belediyesi tarafından hizmete sunulan Yücel Hacaloğlu Kütüphanesi'nin açılışında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Toplum olarak bir yere varacaksak bunun temelinde okumak ve eğitim vardır. Beraberinde de çağımızın gereği bilim ve teknoloji vardır. Çocuklarımızı geleceğe taşıyacak hizmetleri yapmak bizim boynumuzun borcudur. İlçemizde kütüphane sayımızı çoğaltıyoruz ve çocuklarımız rahat bir ortamda çalışma imkanı buluyorlar” dedi.

“Ayaklı bir kütüphaneydi”

Açılışta katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada kütüphaneye ismi verilen Yücel Hacaloğlu ile ilgili görüşlerini de aktaran Başkan Altınok, şunları dile getirdi:

“İnsanlar doğar yaşar ve geride eserler bırakır. Yücel Hacaloğlu da ülkesine, milletine ve devletine kendini adamış; okuyan, ayaklı bir kütüphaneydi. Ülkemize, devletimize, milletimize ve geleceğimize hizmet eden isimler yaşatılmalı. Gençlerimiz o isimleri tanımalı ve örnek almalı. Yücel Hacaloğlu'na ait 2 bin 500 civarındaki kitap kütüphanemize bağışlandı. Bundan dolayı Hacaloğlu ailesine teşekkür ediyorum. Burada çocuklarımız önemli bir çalışma ortamını kazandı. Yücel Hacaloğlu'nun ruhu ebediyen burada yaşayacak, gençlere bir rol ve bir yol gösterici olacaktır. Yücel Hacaloğlu'na Yüce Rabbimden rahmet diliyorum. Ülkemize milletimize devletimize hizmet eden bütün güzel insanlara rahmet diliyorum. Kütüphanemizin kurulmasına destek veren Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüze de teşekkür ediyorum.”

Yücel Hacaloğlu'nun eşi Türkan Hacaloğlu da kütüphanenin açılmasını ve buraya Yücel Hacaloğlu isminin verilesini sağlayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a teşekkürlerini sundu. Yücel Hacaloğlu Kütüphanesi'nin açılışına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Eski Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Yücel Hacaloğlu'nun eşi Türkan Hacaloğlu, Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş ve AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan katıldı.

7 bin 500 kitap yer alıyor

Yücel Hacaloğlu Kütüphanesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği protokolü kapsamında otomasyon sistemi bulunuyor. Kütüphanede 7 bin 500 kitap yer alıyor. İç mekanın yanı sıra dış mekanda da çalışma alanı bulunan kütüphanede 92 kişi aynı anda çalışma yapabiliyor. Her gün çay, çorba ve poğaça ikramının yapıldığı kütüphaneden isteyen ödünç kitap da alabiliyor.