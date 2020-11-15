Keçiören'e yeni kule müjdesi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "40 metrelik kuleden bakınca Atakule ve Ankara ayağımızın altında kalacak. Buradan bakınca Cumhuriyet Kulemizi de rahatlıkla görebileceksiniz. Ankara'mızın yüzde 90'ını gelip buradan görme imkanınız olacak" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Yükseltepe Mahallesi'de Şehit Jandarma Pilot Kıdemli Üsteğmen Oğuz Kılıç ile 15 Temmuz Şehidi Fatih Kalu'nun isimlerinin verildiği parkların açılışlarını gerçekleştirdi.

Keçiören Yüksel Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve açılışını yaptığı iki parkın ardından açıklamalarda bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bu bölgeye yapacakları yeni kulenin de müjdesini verdi. İnsanların içerisinde hoşça vakit geçirebileceği birçok alanı içinde barındıracak olan kulede kütüphane, restoran, kafe, nikah salonu, kreş gibi insanların sosyalleşebileceği çokça alanlar olacak.

"Atakule ve Ankara ayağımızın altında kalacak"

Ankara'nın birçok bölgesinin kuleden görüneceğini söyleyen Başkan Altınok, “Seçimlerden önce Sancaktepe, Yükseltepe ve Şehit Kubilay mahallelerimize yakın bir alana 40 metre yükseklikte bir kule inşa edeceğimizin sözünü vermiştik. Bu kulemizin yapımına en kısa zamanda başlayacağız. 40 metrelik kuleden bakınca Atakule ve Ankara ayağımızın altında kalacak. Buradan bakınca Cumhuriyet Kulemizi de rahatlıkla görebileceksiniz. Ankara'mızın yüzde 90'ını gelip buradan görme imkanınız olacak. İçerisinde kütüphane, restoran, kafe, nikah salonu, kreş gibi birçok sosyal donatı alanı olacak” dedi.

"100 bin metrekarelik bir yeşil alanı şehrimize kazandırmış olacağız"

Yükseltepe'de ağaçlandırma çalışmalarına da başlandığı kaydeden Altınok, “Yükseltepe'ye bu parklar dışında bir de ağaçlandırma alanı yapıyoruz. Burası da Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in ismini taşıyacak. 25 Kasım'da bir tören yapacağız. Böylece 100 bin metrekarelik bir yeşil alanı şehrimize kazandırmış olacağız. İçinde oyun alanları, yürüyüş, koşu ve bisiklet yolu, voleybol, basketbol ve futbol sahası, tenis kortu, kaykay alanı gibi birçok hizmet alanı yer alacak. Ayrıca Yükseltepe'de 40 bin metrekarelik bir alanı daha sosyal donatı alanı olarak mahallemize kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Mahalle konağı karakol olarak kullanılacak

İnşa edilen mahalle konağının mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda karakol olarak kullanılacağını açıklayan Altınok, “Emniyet müdürlüğümüzden mahalle konağını karakol yapma yönünde bir talep geldi. Şehit Kubilay, Yükseltepe, Sancaktepe Mahallemize hitap edecek bir karakol yapacağız dediler. Ben de vatandaşlarımıza bir soralım, buranın sahibi vatandaş, belediye başkanı emanetçidir dedim. Şu anda sizlere sorduk, Sizlerin de kararıyla burayı karakol olarak ben en kısa zamanda Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğümüze tahsis edeceğiz. Onun yerine daha büyük bir mahalle konağını da kültür merkezi olarak buraya kazandıracağız” diye konuştu.