İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Keçiörengücü Başkanı Tahiroglu: “Süreç kontrol altına alınsa bile tedbirleri elden bırakmayacağız”

Keçiörengücü Spor Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu “Süreç kontrol altına alınsa bile tedbirleri elden bırakmayacağız” dedi.


Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen TFF 1.Lig müsabakaları bu hafta sonu başlıyor. Cumartesi günü Aktepe Stadı'nda Bursaspor'u konuk edecek olan Keçiörengücü Spor Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, “Keçiörengücü Spor Kulübü olarak misafir takım için de ne gerekiyorsa tüm talimatları ve uyarıları harfiyen yerine getirirken, tedbirlerimizi de en üst düzeyde alıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Süreç kontrol altına alınsa bile tedbirleri elden bırakmayacağız”


Keçiörengücü Spor Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, "Bu süreç kontrol altına alınsa bile tedbirleri elden bırakmayacağız. Futbolu yeni kuralına göre oynayalım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun korona virüs salgını nedeniyle hazırladığı talimat kapsamında kalan maçlarımızı yoğun önlemler altında yapacağız. Sağlık Bakanlığımız ve devlet büyüklerimizin uyarılarını da dikkate almayı unutmayalım. Biz Keçiörengücü Spor Kulübü olarak misafir takım için de ne gerekiyorsa tüm talimatları ve uyarıları harfiyen yerine getirirken, tedbirlerimizi de en üst düzeyde alıyoruz. Maçlarda görev alacak olan kişilerin salgından etkilenmeden tüm liglerin tamamlanmasını Yüce Allah'tan dilerim" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.