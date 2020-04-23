Keçiörengücü Başkanı Tahiroğlu'dan bayram mesajı

Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, yayınladığı bayram mesajında, “Gazi TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum” dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Başkent temsilcisi Keçiörengücü Başkanı Tahiroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebi ile kulübün resmi sitesinden yayınladığı mesajda, “23 Nisan 1920 tarihi, bugün üzerinde hür ve bağımsız olarak yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti devletinin temellerinin atıldığı, milli egemenliğin ilan edildiği önemli bir gündür. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Mustafa Kemal Atatürk'ü, bize bugün ve daima al bayrağımız altında yaşamaktan onur duyduğumuz bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu'nun yayınladığı mesajın devamı şu şekilde:

“Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de tehdit eden bu salgın günlerinde, iki farklı ve önemli unsuru bir arada taşıyan 23 Nisan coşkusunu her ne olursa olsun ve nerede olursak olalım, bu coşkuyu çocuklarımızla birlikte yaşamak ve Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma bilincini çocuklarımıza anlatmak görevimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum.”