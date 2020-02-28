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Keçiörengücü, İdlib şehitlerini unutmadı

Keçiörengücü teknik heyeti ve oyuncuları İdlib’te şehit düşen askerlerimizin anısına antrenmana Türk bayrağı ile çıktı.

Keçiörengücü teknik heyeti ve oyuncuları İdlib'te şehit düşen askerlerimizin anısına antrenmana Türk bayrağı ile çıktı.


Suriye'nin İdlib bölgesinde askeri güçlerimize düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimizin anısına Mor Beyazlı ekibin teknik heyet ve oyuncuları antrenmana Türk bayrağı ile çıktı.



Balıkesirspor hazırlıkları ara vermeden başladı


Öte yandan Başkent temsilcisi haftasonu oynayacağı Balıkesirspor maçının hazırlıklarına hız kesmeden başladı. Aktepe Stadında, Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde futbolcular yenileme antrenmanı yaptı.

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