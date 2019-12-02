İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Keçiörengücü kupada galibiyet için Malatya'ya uçtu

TFF 1.

Lig ekiplerinden Keçiörengücü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Süper Lig ekibi BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maç için Malatya'ya uçtu.


Sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman sonrası karayolu ile Ankara Esenboğa Havalimanı'na geçen mor menekşeler 16:05 uçağı ile maçın oynanacağı Malatya'ya hareket etti. Yeni Malatya Stadında oynanacak mücadele yarın saat 14:30'da başlayacak. Maçın hakemi Burak Şeker olurken, yardımcılığını Ömer Tevfik Özkoç ve Ali Can Alp yapacak.


BtcTurk Yeni Malatyaspor kupaya bu maç ile dahil olurken, Keçiörengücü 3. Turda dahil olduğu Türkiye Kupası'nda Somaspor ve Siirt İl Özel İdaresi Spor'u eledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.