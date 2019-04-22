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Keçiörengücü şampiyon gibi

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 32. hafta mücadelesinde Keçiörengücü sahasında Hacettepespor ile karşı karşıya geldi.


Maça hızlı başlayan Keçiörengücü'nde, 2. dakikada sağ kanattan Gökhan Meral'in ortasına Burak Aydın yerden vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda girdiği diğer pozisyonları gole çeviremeyen Keçiören'in mor menekşeleri soyunma odasına önde girdi.


İkinci yarıda oyunu Hacettepespor'un sahasına yıkan Keçiörengücü yakaladığı pozisyonlarda kaleci Numan ve direkleri geçemedi. Maçın son bölümünde 90+2'de Abdulkadir Kuzey, Devrim Taşkaya'nın şutunda kaleciden dönen topu kafası ile tamamlayarak takımını 2-0 öne geçirdi ve maç bu skorla sona erdi.


Maçın bitiş düdüğü ile birlikte futbolcular galibiyeti taraftarı ile kutlarken Kastamonu 1966 - Sakaryaspor maçından gelen beraberlik haberi sevinci ikiye katladı.


Keçiörengücü aldığı bu galibiyet ile puanını 70'e yükseltti ve ligin bitimine 2 hafta kala liderlik koltuğuna oturdu.

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