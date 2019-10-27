Keçiörengücü Spor Kulübü şehit ve gazi çocuklarına sahip çıkıyor

Keçiörengücü Futbol Okulu ve Gelişim Kursları Sorumlusu Hasan Çırak, “Spor okullarımıza Şehit ve Gazi çocuklarının ve imkanı el vermeyen ailelerin evlatlarının kayıtlarını ücretsiz şekilde yapıyoruz” diye konşurken futbol okulunda tespit ettikleri yetenekli oyunculara ise lisans çıkartarak Keçiörengücü Spor Kulübü'nün bünyesine kattıklarını ifade etti.

“Kış dönemi kurslarımızda, 2006-2012 yılları arasında doğan 220 öğrenci bulunuyor”

Keçiörengücü Spor Kulübü Futbol Okulu ve Gelişim Kursları Sorumlusu Hasan Çırak, “Kurslarımızda, 2006-2012 yılları arasında doğan 220 öğrenci bulunuyor. Çocuklarımız Aktepe Stadı içerisinde bulunan tesisimizde sabah 09.00'da başlayıp birer saat arayla 15.00'e kadar idmanlarını sürdürüyor. Futbol okulumuzda 4 eğitimli antrenör bulunmakta. Bununla birlikte kulübümüzün alt yapısında bulunan 4 teknik direktörümüzün de bilgi ve donanımlarından yararlanıyoruz. Onların verdikleri bilgeler doğrultusunda futbol okulunda tespit ettiğimiz yetenekli oyunculara lisans çıkartarak Keçiörengücü Spor Kulübü'nün bünyesine katıyoruz” şeklinde konuştu.

“Gençlik ve Gelişim kurslarına gruplarımızı bu okuldan çıkarttık”

Futbol okulu ile ilgili çalışmaları ve duyuruları Keçiören'in her yerine afişler asarak, broşürler dağıtarak halkı bilgilendirdiklerini dile getiren Hasan Çırak, “Bu konu ile alakalı özel bir ekibimiz var. Bu işe yeni başlamamıza rağmen iyi bir başarı yakaladık. Yaz okullarını açmamız ile birlikte 330 öğrencimize eğitim verdik. Bunun akabinde alt yapı hocalarımız ile birlikte bir çalışma yaparak Gençlik ve Gelişim kurslarına gruplarımızı bu okuldan çıkarttık. Velilerimizi bu konularda bilgilendiriyoruz” diye konuştu.

Keçiörengücü Futbol Okulları şehit ve gazi çocuklarına sahip çıkıyor

Keçiörengücü Spor Kulübü olarak Keçiören halkına hizmet ettiklerini belirten Hasan Çırak, “Biz burada ciddi yatırımlar düşünüyoruz. Bu doğrultuda kulüp başkanımız Sedat Tahiroğlu'nun verdiği talimat ile spor okullarımıza şehit ve gazi çocuklarının, imkanı el vermeyen ailelerimizin kayıtları ücretsiz şekilde yapıyoruz. Hiçbir şekilde aidat parası dahi almadan kulübümüzün formalarını bu evlatlarımıza hediye ediyoruz. Velilerimiz Keçiörengücü Spor Kulübü Futbol Okullarına (0312) 381 28 11 numaralı telefondan ulaşabilirler” dedi.