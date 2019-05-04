Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Keçiörengücü, şampiyon oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak 1. Lig'e çıkma başarısı gösteren Menemen Belediye Spor'un ardından Beyaz Grubun şampiyonu da belli oldu. Küme düşmesi haftalar öncesinden belli olan Manisaspor'u Aktepe Stadında konuk eden Keçiörengücü maçı 5-0 kazanarak 1. Lig'e çıkmaya hak kazandı.

Keçiörengücü'nün Ligdeki karnesi sağlam

Keçiörengücü 2018-2019 sezonunda ligde çıktığı 34 maçta 23 galibiyet 7 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Bu maçlarda 69 gol atan mor menekşeler kalesinde 24 gol gördü. Keçiörengücü sahasında oynadığı maçlarda ise yenilgi yüzü görmedi.

126 gün mağlubiyet yüzü görmedi

İlk dört haftalık bölümüne 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak sezona hayal kırıklığıyla başlayan Keçiörengücü, 5. haftada evinde oynadığı ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan Eyüpspor maçıyla birlikte yükselişe geçerek, kırılması zor bir rekora imza attı. Eyüpspor beraberliğiyle yükselişe geçen Keçiörengücü, 126 gün yenilmeyerek, ligin 20. hafta maçında Gümüşhanespor deplasmanında 1-0 mağlup olarak yenilmezlik serisini sonlandırdı.

3 maçta gol atamadı

2018-2019 sezonunda ligde oynadığı maçlarda taraftarının yüzünü güldüren mor menekşeler, ligin 30. haftasında Niğde Anadolu ve 34. hafta Manisaspor karşısında sezonun en farklı galibiyetlerini yaşadı.

Türkiye liglerinde kazanılan en yüksek puan

Türkiye profesyonel liglerinde mücadele eden tüm takımlar arasında bu sezon gösterdiği başarı ile Keçiörengücü, en yüksek puanı toplayan takım olma unvanını da elinde bulunduruyor. Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'in henüz bitmemesine rağmen kalan maçlarda alınacak puanlar hesaplandığında Keçiörengücü'nün bu sezon 34 haftada topladığı 76 puana hiçbir takımın ulaşamaması mor menekşelere, yeni bir başarı unvanını da beraberinde getiriyor.

TT Arena'da beraberlik

Ankara'nın ilçe takımı olan Keçiörengücü, bu sezon ligde gösterdiği başarının yanı sıra Türkiye Kupası'nda da 5. Tura kadar yükseldi. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Aktepe stadında 2-1 kaybettiği maçı, Türkiye'nin en köklü kulüplerinden olan Galatasaray'la, TT Arena'da 1-1 berabere kalarak tur şansını kaybetti.

Akçaabat'tan gelen yıldız

Futbola 2008 yılında Akçaabat Sebatspor'da başlayan Keçiörengücü'nün santraforu ve Lig'in en golcü oyuncusu Taha Balcı, attığı 21 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı. 2017-2018 sezonunda Lig Kırmızı Grup'ta Hatayspor ile şampiyonluk yaşayan Balcı, Manisaspor galibiyetiyle birlikte üst üste 2 sezonda da şampiyonluk yaşadı. Sezon başında Hatayspor'dan bedelsiz olarak gelen Balcı'nın, Keçiörengücü ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.