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Keçiörengücü'nde korona virüs testleri negatif çıktı

TFF 1.

Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nde, tüm futbolcu, teknik ekip ve kulüp personeline yapılan korona virüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmadı.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in, liglerin 12 Haziran'da başlayacağını açıklamasının ardından dün Aktepe Stadı'nda toplanan Başkent temsilcisinde yapılan korona virüs testleri sonuçlandı. Tüm futbolcu, teknik ekip ve kulüp personeline yapılan testlerin sonuçları negatif çıktı.


Pozitif vakaya rastlanmayan Keçiörengücü'nde ilk antrenman bugün yapılacak.

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