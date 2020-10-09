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Keçiörengücü'nden Ankara İl Emniyet Müdürü Yılmaz'a ziyaret

Ankara Keçiörengücü Futbol Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, kulüp yöneticilerinden Ali Yıldız ile beraber Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Ankara Keçiörengücü Futbol Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, kulüp yöneticilerinden Ali Yıldız ile beraber Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.


Ankara Keçiörengücü Futbol Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu tarafından, Trabzonlu olan Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'a isminin yer aldığı 61 numaralı forma takdim edildi. Ankara İl Emniyet Müdürü Yılmaz, kendisine takdim edilen hediyenin ardından Başkanı Tahiroğlu'na teşekkür etti.

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