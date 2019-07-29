Keçiörengücü'nden çifte transfer

Transfer çalışmalarına sürdüren Keçiörengücü, Kasımpaşa'dan Hasan Bilal ve geçen sezon Adanaspor'da oynayan Famoussa Kone ile anlaştı.

1. Lig'in yeni ekiplerinden Keçiörengücü, Kasımpaşa'nın genç kanat oyuncusu Hasan Bilal'i 1 yıllığına kiralarken, geçtiğimiz sezonu Adanaspor'da kiralık tamamlayan ve bonservisi elinde olan forvet oyuncusu Famoussa Kone ile 2 yıllığına anlaşma sağladı.