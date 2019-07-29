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Keçiörengücü'nden çifte transfer

Transfer çalışmalarına sürdüren Keçiörengücü, Kasımpaşa’dan Hasan Bilal ve geçen sezon Adanaspor’da oynayan Famoussa Kone ile anlaştı.

Transfer çalışmalarına sürdüren Keçiörengücü, Kasımpaşa'dan Hasan Bilal ve geçen sezon Adanaspor'da oynayan Famoussa Kone ile anlaştı.


1. Lig'in yeni ekiplerinden Keçiörengücü, Kasımpaşa'nın genç kanat oyuncusu Hasan Bilal'i 1 yıllığına kiralarken, geçtiğimiz sezonu Adanaspor'da kiralık tamamlayan ve bonservisi elinde olan forvet oyuncusu Famoussa Kone ile 2 yıllığına anlaşma sağladı.

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