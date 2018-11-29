Keçiören'in girişimci kadınları bir araya geldi

Keçiören Belediyesi, evde ürettikleri el işi ürünlerini, süs eşyalarını ve ev yemeklerini sermayeye dönüştürerek aile ekonomisine katkı sunmaları için Keçiörenli girişimci kadınları Keçiören Belediyesi'ne ait 1071 Geri Dönüşüm Atölye Cafe'de buluşturdu. Kadınlar arasında fikir alışverişinin yapıldığı etkinlikte hem eğlenildi hem de tecrübeler paylaşıldı.

Keçiören Belediyesi, kadınların sosyalleşmeleri ve aynı zamanda ev ekonomilerine katkı sunmaları için düzenlediği etkinlikle Keçiörenli girişimci kadınları bir araya getirdi. Keçiören Belediyesi'ne bağlı TOGEM (Toplumsal Gelişim Merkezi) ile Halkla İlişkiler Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği organizasyonda, dar gelirli ailelerde kadınların el işi ürünlerinden, süs eşyalarından ve ev yemeklerinden nasıl para kazanabileceklerine dair bilgiler verildi. Keçiören Belediyesine ait Güçlükaya Mahallesi'nde faaliyet gösteren 1071 Geri Dönüşüm Atölye Cafe'nin çalışmayan kadınlar için büyük fırsat olduğunu belirten yetkililer, el emeği her türlü ürünün maddi gelire dönüştürülebileceğini vurguladı. Keçiören Belediyesinin kadınlara özel etkinliklerini de hatırlatan yetkililer, bu imkânlardan ve sosyal tesislerden en iyi şekilde yararlanılması gerektiğinin altını çizdi. Çeşitli fikir alışverişinin ardından daha öz güvenli oldukları gözlemlenen girişimci kadınlar, programın sonunda eğlenerek keyifli anlar yaşadı.

Kadınların sosyal ve ekonomik refahı artırılıyor

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak kadınlara yönelik organizasyonların farklı alanlarda devam edeceğini belirterek, “Keçiören'de girişimci kadınlarımızın sosyal ve ekonomik olarak refah seviyesini yükseltmek için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Çalışmayan kadınlarımızın evde yaptıkları el emeği ürünlerini maddi gelire dönüştürmeleri için 1071 Geri Dönüşüm Atölye Cafe'de pazarlama imkânları var. Bu tür teşvikler kadınlarımızın sosyalleşmesine, aynı zamanda da ekonomik olarak aile bütçesine katkı sunmalarına imkân veriyor. Keçiören genelinde yürüttüğümüz etkinliklerimize gönüllü olarak katılmak isteyen kadınlarımızla bu konuda tecrübeli olan kadınlarımızı buluşturarak deneyimlerin paylaşılmasına öncülük ediyoruz. Birçok hanım arkadaşımız burada deneyim kazandıktan sonra kendi iş yerini açtı. Emeğimizin boşa gitmediğini görmek bizleri fevkalade mutlu ediyor” dedi.