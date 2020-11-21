Keçiören'in parkları kasımpatılarla renklendi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "İlçemizdeki 513 parkımızın tamamını kış çiçeklerimizle güzelleştiriyoruz. Her bir parkımızı pırıl pırıl bir görünüme kavuşturduk" dedi.

Keçiören Belediyesi ilçe genelindeki 513 adet parkı kasımpatı çiçekleriyle donattı. Rengarenk çiçeklerle süslenen parklar vatandaşlar tarafından da tam not aldı.

"Her bir parkımızı pırıl pırıl bir görünüme kavuşturduk"

Konuya ilşkin açıklamalarda bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Türkiye'de belediye eliyle yaptırılan en fazla park ve yeşil alan Keçiören'de bulunuyor. İlçemizdeki 513 parkımızın tamamını kış çiçeklerimizle güzelleştiriyoruz. Her bir parkımızı pırıl pırıl bir görünüme kavuşturduk.Son bir yılda ilçemizdeki park ve bahçelerimizi güller ve çiçeklerle güzelleştirdik. Şuanda 600 adet kasımpatı çiçeğimizi de parklarımıza diktik. Ayrıca dikimi yapılan her bitki için kendi üretimimiz olan doğa dostu gübrelerimizi kullanıyoruz. Şehrimizde 513 park bulunuyor. Bunlardan 31 tanesini son bir yılda inşa ettik. Kullanılamaz halde olan 184 adet parkımızı da revize ederek vatandaşımızın hizmetine sunduk. İmar artığı olarak bilinen ve görüntü kirliliği oluşturan 35 nokta ile orman alanı olan 5 bölgeyi yeşillendirerek estetik bir görünüme kavuşturduk. Yeni inşa ettiğimiz parklarımızı yeşil alan, çocuk oyun alanı, fitness aleti, sentetik yürüyüş ve koşu yolu, futbol sahaları, bank ve kamelyalarla donattık” ifadelerini kullandı.