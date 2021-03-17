Keçiören'in yüksek noktalarında yoğun kar mesaisi

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yoğun kar yağışının başlamasıyla küreme, kaldırım temizleme ve tuzlama çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürdü.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören'in yüksek noktalarında etkili olan kar yağışı nedeniyle yol ve kaldırımların ulaşıma kapanmaması için küreme ve tuzlama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü söyledi. Altınok ayrıca, Keçiören'de herhangi bir ulaşım problemi yaşanmadığını, kar küreme ve tuzlama ekibinin 24 saat esasına göre teyakkuzda beklediğini kaydetti.

Karla mücadeleye hazır olduklarını belirten Başkan Altınok, “150 personel, 10 kar küreme aracı, 6 greyder, 5 JCB, 3 loder yükleyici, 20 transit tuzlama aracı, 10 kamyon, 5 binek kontrol aracımız ile vatandaşımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için karla mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin her noktasına müdahale ederek küreme ve tuzlama işlemlerimizi sürdürüyoruz” dedi.