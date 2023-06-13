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Keçiörenli binlerce genç Çanakkale ruhunu yaşıyor

Keçiören Belediyesi tarafından başlatılan “Çanakkale’yi Görmeyen Genç Kalmasın” projesi kapsamında Keçiörenli gençler akın akın Çanakkale’ye gidiyor.

Keçiören Belediyesi tarafından başlatılan “Çanakkale'yi Görmeyen Genç Kalmasın” projesi kapsamında Keçiörenli gençler akın akın Çanakkale'ye gidiyor.


Rehberler eşliğinde gerçekleştirilen gezide gençler Çanakkale Şehitliği'nin yanı sıra, tarihi kaleleri, tabyaları, şehitlikleri, anıtları, müzeleri batık gemileri, topları, siperleri, burçları ve savaştan kalan pek çok şeyi görme fırsatı buluyor. Milli bilinci gelecek nesillere aşılamak için Çanakkale gezisi düzenlemeye devam ettiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören'deki lise öğrencilerimizi, belediyedeki stajyerlerimizi Çanakkale'ye götürerek tarihin kokusunu yüreklerinde hissetmelerini sağlıyoruz. Onlarca sefer düzenleyerek binlerce öğrencimize Çanakkale ruhunu tattırdık. Devletimizin ve milletimizin geleceği olan gençlerimizin milli ve tarihi değerlerimizi öğrenmesi için gezilerimizi düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

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