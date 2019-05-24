Keçiörenli çocuklar elleriyle kuşlara yuva yaptılar

Keçiören Belediyesi ve Çözüm Koleji iş birliğinde çocuklarla birlikte Kartaltepe Kent Ormanı'ndaki ağaçlara 50 adet kuş yuvası yerleştirildi. Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Tüm canlıların yaşam hakkını gözetme konusundaki özenimizi çocuklara da aşılıyoruz” dedi.

İlköğretim öğrencileri “Doğayı sev, çevreyi koru” sloganıyla yaptıkları kuş yuvalarını Kartaltepe Kent Ormanı'ndaki ağaçlara tek tek yerleştirdiler. Kuşlar soğuktan, yağmurdan, aşırı sıcaktan etkilenmesin diye kuş yuvaları yaptıklarını ifade eden çocuklar, tüm hayvanların barınmaya ihtiyacı olduğunu ve hayvanların çoğaldıkça doğanın daha da şenlendiğini söylediler.

Hayvan sevgisini erken yaşta aşılamanın önemine değinen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise, “Öğrencilerimiz minik yürekleriyle minik dostlarını düşünerek böyle bir çalışmaya imza attılar. İnsanlar kadar diğer canlıların da hayatımızda yeri olduğunu, onları da düşünmemiz gerektiğini bizlere gösterdiler. Bu duyarlı çalışmalarından dolayı minik öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve katkılarını esirgemeyen velilerimizi kutluyorum. Dünyayı çocukların bu merhameti ayakta tutuyor. Çiçeklerimiz ve meleklerimiz olan çocuklarımızın sevgisiyle dünya daha güzel bir yer haline geliyor” diye konuştu.

Altınok, bu projelerin devamını beklediklerini ve çocukların doğa ve hayvan sevgisi ile ilgili her projelerini destekleyeceklerini belirtti.

Çözüm Koleji Müdürü İsa Sever de belediyelerin desteğiyle cesaretlerinin arttığını vurguladığı konuşmasında, “Oluşturduğumuz atölyelerde rehber öğretmenlerimizle çocuklarımız 50 adet kuş yuvası yaptılar. Tüm çocuklarımıza hayvan ve doğa sevgisini aşılamaya çalışıyoruz” dedi.