Keçiörenli gönüllü gençler Çanakkale'ye gidiyor

Bu çerçevede dün yola çıkan yeni kafile Keçiören Belediyesi önünden Çanakkale'ye uğurlandı.

Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferini gelecek nesillere öğretmek ve milli değerleri aşılamak için bu tür geziler düzenlediklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Hem belediyemizde staj yapan hem de Keçiören'imizde ikamet eden ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerimize Çanakkale ruhunu aşılamak için geziler düzenliyoruz. Atalarımızın büyük fedakârlıklarla, canları pahasına bizlere bu toprakları vatan yaptıklarını canlı canlı görmelerini sağlıyoruz. Deprem felaketinde de gördük ki gençlerimiz oldukça sağduyulu ve çalışkan. Ecdadımıza layık olan, çalışkan ve fedakâr tüm gençlerimizden Allah razı olsun” dedi.

Çanakkale'ye ulaşan öğrencilere Keçiören Belediyesi rehberleri tarafından Çanakkale savaşları ve kazanılan zafer hakkında bilgiler verilecek. Gençler de gezip gördükleri yerlerde anı ölümsüzleştirerek milli duyguları doyasıya yaşayacaklar.