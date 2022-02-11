Keçiörenli kadınlar KEÇMEK'te üreterek kazanıyor

Merkezlerimizde hem el sanatları hem de akademik eğitimler veriliyor. Üretilen ürünler ise Keçikoop'ta gelire dönüşüyor” dedi.

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren KEÇMEK, 11 kurs merkezi ve 1 atölyede 59 branşta sanat ve meslek edindirme eğitimleri veriyor. Geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla online olarak devam eden eğitimlerden 4 bin 800'den fazla vatandaş faydalandı. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte şu anda 2 bin kursiyer KEÇMEK'te eğitimlerine devam ediyor.

“El emeği göz nuru ürünler ortaya koyuyor”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, KEÇMEK öğrencilerinin ürettiği el emeği göz nuru ürünlerini belediyeye ait e-ticaret platformu Keçikoop'ta sattıklarını belirterek, “Burası aynı zamanda vatandaşımızın istihdamına katkı sunmak için hizmet veren önemli eğitim kurumlarımızdan biridir. Özellikle kadınlarımızın sosyalleşmesi ve meslek edinmesi açısından da kurs merkezlerimiz oldukça faydalı işler yapıyor. Kadınlarımız öğrendiklerini evlerinde uygulayarak el emeği göz nuru ürünler ortaya koyuyor ve biz de bu ürünlerin satışını yapıyoruz. Bir yandan ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar, bir yandan da ilgi duydukları sanatları icra etme fırsatı buluyorlar” ifadelerini kullandı.