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Keçiörenli miniklerin 3D sinema keyfi başladı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatıyla 5-8, 9-12 yaş grubu öğrenciler için sömestr hediyesi olarak Deniz Dünyası’nda ücretsiz olarak gösterime sokulan ücretsiz 3D sinema keyfine Çılgın Hırsız-3 filmiyle başlangıç yapıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un talimatıyla 5-8, 9-12 yaş grubu öğrenciler için sömestr hediyesi olarak Deniz Dünyası'nda ücretsiz olarak gösterime sokulan ücretsiz 3D sinema keyfine Çılgın Hırsız-3 filmiyle başlangıç yapıldı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sosyal mesafe ve hijyen koşullarını sağlayarak Deniz Dünyası sinema salonumuzdaki film gösterimimizi başlattık. Randevu ile salonumuza aldığımız öğrencilerimize HES kodu sorgulaması da yaptık. Çiçek ve meleklerimize keyifli bir yarıyıl tatili diliyorum” dedi.



Çılgın Hırsız-3 Filmiyle başlangıç yapıldı


Keçiören Belediyesi Deniz Dünyası sinema salonu, öğrencilerin sömestrde keyifli vakit geçirmesi için ücretsiz 3D sinema gösteriminin ilkine Çılgın Hırsız-3 filmiyle başlangıç yaptı. Randevu oluşturarak sinemaya giren 5-8 ve 9-12 yaş grubu öğrenciler için 6 farklı film sömestr boyunca gösterime sunulacak. Sosyal mesafe kuralının uygulanması için her seansa 30 öğrenci alınacak.



6 film gösterimi yapılacak


Deniz Dünyası Sinema Salonunda sömestr boyunca; Çılgın Hırsız 3, Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı, Gulliver'in Gezileri, Kayıp Balık Nemo, Lego Batman, Leylekler isimli sinema filmlerinin gösterimi yapılacak.

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