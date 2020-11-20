Keçiörenli miniklerin ilk kütüphane heyecanı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çocuklarımızın her biri bir gelecek, her biri kocaman bir dünyadır" dedi.

Keçiören Belediyesi eğitime destek projesi kapsamında anaokulu öğrencilerine Keçiören Fatih Kütüphanesi'ni gezdirdi. Keçiören Belediyesi tarafından görevlendirilen uzman eğitimciler eğitime destek projesi kapsamında anaokulu öğrencilerini Keçiören Fatih Kütüphanesi'de gezdirerek miniklerin ilk kez kütüphane heyecanı yaşamalarına vesile oldu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un talimatı üzerine gerçekleştirilen kütüphane ziyaretinde minik öğrencilere kütüphanede uyulması gereken kurallar anlatılarak çocuk kitaplarının bulunduğu bölümlere nasıl ulaşacakları gösterildi. Kütüphane içinde büyük bir heyecanla gezen anaokulu öğrencileri gezinin sonunda hatıra fotoğrafı çektirerek ilk kütüphane deneyimlerini ölümsüzleştirmiş oldular.

"Onlara daha güzel bir gelecek bırakacağız. Bilimle yetişmeleri için nefer olacağız"

Çocukların bilimler yetişmesi için nefer olacaklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çocuklarımızın her biri bir gelecek, her biri kocaman bir dünyadır. Çocuklarımızın üzerine titreyerek el ele verip onlara daha güzel bir gelecek bırakacağız. Bilimle yetişmeleri için nefer olacağız" diye konuştu.