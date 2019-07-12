Keçiörenliler istedi Başkan Yavaş talimat verdi

Vatandaşların öncelikli ihtiyaçlarının çözüme kavuşturulması yönünde talimat veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son olarak Keçiören Bağlum Bulvarının devamındaki caddeleri kullanan ancak alt yapı çalışmaları nedeniyle uzun süredir bozuk olan yolun bir an önce yapılması için talimat verdi.

Asfalt kazı çalışmalarından sonra asfalt serim işlemi başlayacak

Bölge sakinlerinin aylardır ALO 153 Mavi Masa ve sosyal medya aracılığıyla Büyükşehir Belediyesi'ne ilettiği şikayetler üzerine Başkan Yavaş noktayı koydu. Fen İşleri Daire Başkanlığına talimat veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sorunun en kısa sürede çözülmesini istedi.

Başkent yollarında kolay, konforlu ve rahat bir ulaşım için asfalt yenileme çalışmalarına aralıksız devam eden Büyükşehir ekipleri, her gün binlerce vatandaşın kullandığı Bağlum Bulvarının devamındaki Okul Caddesi ve Bağlar Caddesinin asfalt kazı çalışmalarına başladı.

ASKİ ile koordineli çalışma

ASKİ ile koordineli olarak çalışan Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, ASKİ'nin altyapı çalışmalarını tamamlanmasının ardından asfalt serim işlemine başlayacak.

İki cadde boyunca 20 metre genişliğindeki yolun tamamını asfaltlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, gidiş dönüş trafiği tek şeride düşürerek en kısa sürede yol çizgilerini de çekerek, her iki caddeyi de trafiğe açacak.