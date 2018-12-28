Keçiörenliler Sarıkamış Şehitleri için yürüdü

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ve beraberindeki vatandaşlar, Sarıkamış Şehitlerinin şehadetinin 104'üncü yılında anma yürüyüşü düzenledi.

Keçiören Belediye binasının bulunduğu Kalaba Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Sarıkamış Şehitler Anıtı'nda sona erdi. Şehitler Yürüyüşü'ne katılan vatandaşlar, 90 bin askere askere itafen tekbirler getirerek meşalelerle yürüdü. Vatandaşlara, Türk bayrağı ve karanfiller dağıtıldı. Yürüyüş sonunda anıt önünde Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. İstiklal Marşı okunarak sonlandırılan yürüyüşte, salep ve asker çorbası ikram edildi. Yürüyüşe; Keçiören Belediye Başkanı Ak ve Keçiören Kaymakamı Bulut'un yanı sıra, Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, MHP Keçiören İlçe Teşkilatı, Erzurum Vakfı, Kars Ardahan Iğdır Federasyonu, Ankara Dernekler Federasyonu, Çankırı Dernekler Federasyonu, Çorum Dernekler Federasyonu, Konya Eğitim ve Kültür Vakfı, Elezer Harput Derneği, Erzincan Dernekler Federasyonu, Kırıkkale Dernekler Federasyonu, Bolu Dernekler Federasyonu, Nevşehir Dernekler Federasyonu, Karadenizliler Derneği, Yozgat Dernekler Federasyonu, Samsun Dernekler Federasyonu, Kırşehir Dernekler Federasyonu, Mavi Derneği, TÜGVA, Keçiören Gençlik Derneği, AK Parti Keçiören Gençlik Kolları Başkanlığı, KEDEM ile KEÇMEK'ten üyeler katıldı.

Şehitlerimiz sayesinde hür bir şekilde yaşıyoruz

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak yürüyüş öncesinde yaptığı konuşmada, “Sarıkamış'ta şehit olan askerlerimiz anısına gerçekleştirdiğimiz yürüyüşümüzün amacı; o gün orada atalarımızın, dedelerimizin, yaşamış oldukları zorlukları ve canlarını feda edişlerini anlamak hem de aziz hatıralarını yaşatmaktır. Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehitlerimiz sayesinde bugün bu vatanda hür bir şekilde yaşıyoruz” dedi.