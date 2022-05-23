Keçiörenliler vergi ödemeleri için sıra beklemiyor

Vergi ödeme işlemlerinin Keçiören Belediyesinde hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini söyleyen Altınok, “Keçiören Belediyesi'nde sıra beklemek yok, ilgi ve ikram var. Mali Hizmetler Müdürlüğümüzde vergi ödemesi yapan vatandaşlarımızı güler yüzlü personellerimizle ve çay poğaça ikramlarıyla karşılıyoruz” dedi.

Vatandaşlar da Keçiören Belediyesinin sunduğu hızlı hizmetten ve ikramlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Altınok'a teşekkür ettiler.