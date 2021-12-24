KEÇMEK kursiyerlerinden yılbaşı etkinliği

Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) tarafından Keçiören'deki bir AVM'ye kurulan stantlarda Amigurumi Yılbaşı Örgü Etkinliği düzenlendi.

Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) tarafından Keçiören'deki bir AVM'ye kurulan stantlarda Amigurumi Yılbaşı Örgü Etkinliği düzenlendi. AVM'de alışveriş yapan kadınların yoğun ilgi gösterdiği KEÇMEK stantlarında kursiyerler amigurumi çalışması yaptı. AVM'de el örgüsüne merak duyan kadınlara tığ ve ip verilerek sürdürülen etkinlikte el emeği ürünler üretilerek nasıl kazanç elde edilebileceğine ilişkin KEÇMEK öğretmenleri tarafından çeşitli bilgilendirmeler yapıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ilçede KEÇMEK ve bir kurum iş birliğinde 21, yalnızca KEÇMEK bünyesinde ise 38 farklı branşta kurs imkanı tanıdıklarını söyleyerek şu bilgileri paylaştı:

“KEÇMEK'te farklı branşlarda hem el sanatları hem de akademik eğitimler veriliyor. Burası aynı zamanda vatandaşımızın istihdamına katkı sunmak için hizmet veren önemli eğitim kurumlarımızdan biridir. Özellikle kadınlarımızın sosyalleşmesi ve meslek edinmesi açısından da kurs merkezlerimiz oldukça faydalı işler yapıyor. Burada öğrendiklerini evlerinde uygulayarak el emeği göz nuru ürünler ortaya koyan kadınlarımız, bu ürünlerin satışını da yaparak ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Ayrıca ilgi duydukları sanatlara da yönelebiliyor bu sanatları icra ederken kendilerini ruh olarak da geliştiriyorlar.”