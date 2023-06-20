Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Kenan Nuhut son yolculuğuna uğurlandı

Yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı 67 yaşında hayatını kaybeden CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenin ardından toprağa verildi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı olarak görev yapan ve ayrıca Halter Federasyonu Başkanlığı görevlerinde de bulunan Kenan Nuhut, Ahmet Efendi Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Karşıyaka Mezarlığına defnedildi.

Nuhut'un cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin kurmayları, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra birçok siyasetçi katıldı.