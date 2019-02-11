Kendi bahçenizin mimarı olun

Çankaya Belediyesi'nin bahçeleriyle daha bilinçli şekilde ilgilenmek isteyen vatandaşlar için her yıl düzenlediği “Bahçıvanlık Eğitimi” kursları için başvurular başladı.

Çankaya Belediyesinin bahçeleriyle daha bilinçli şekilde ilgilenmek isteyen vatandaşlar için her yıl düzenlediği “Bahçıvanlık Eğitimi” kursları için başvuru alımları başladı. 11-22 Şubat tarihleri arası alınacak kayıtların ardından eğitimler, 11-22 Mart tarihlerinde geçekleştirilecek. İki hafta sürecek olan bahçıvanlık eğitimi Belediyede görev yapan ziraat mühendisleri ve tecrübeli bahçıvanlar tarafından Yılmaz Güney Sahnesi'nde verilecek. Eğitim kapsamında, iç ve dış mekân süs bitkilerinin bakımı, üretimi ve budanması, organik tarım, arıcılık, meyve ve bağ hastalıklarına kadar birçok konu anlatılacak.

Kurslar ücretsiz

Yaklaşık 40 saatlik teorik eğitimin ardından Çansera Kent Bahçesi'ne gezi düzenlenerek kursiyerler kapsamlı üretimi yerinde inceleyecek. Ücretsiz olarak verilecek eğitimleri tamamlayan katılımcılara Çankaya Belediyesi tarafından katılım belgesi takdim edilecek.

Bahçıvanlık eğitimi almak isteyen Çankayalılar, 22 Şubat'a kadar Kızılay'daki Çankaya Belediyesi Yerleşkesinde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yaptırabilecek. Kontenjan başvuru yapan ilk 300 kişi ile sınırlı tutulacak.