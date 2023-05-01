İhlas Haber Ajansı

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Kendi illerine dönmek isteyen depremzedelerin yol masrafı karşılanacak

İçişleri Bakanlığı 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından deprem sonrası tahliye edilen ve kendi illerine geri dönmek isteyen vatandaşların yol masrafının karşılanacağını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından deprem sonrası tahliye edilen ve kendi illerine geri dönmek isteyen vatandaşların yol masrafının karşılanacağını bildirdi.


İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “6 Şubat 2023 tarihli depremler sonrası afet bölgesinden tahliye edilen depremzede vatandaşlarımızın geri dönüş konusunda yoğun taleplerinin olduğu görülmüştür. Bu kapsamda, afet bölgesi dışındaki illerimizde bulunup geri dönmek isteyen afetzede vatandaşlarımızın bulundukları illerde valilik ve kaymakamlıklara müracaat etmeleri durumunda uygun vasıtalarla (karayolu, demiryolu, havayolu) ve yol masraf belgesi düzenlenerek geri dönüşleri hususunda gerekli imkan ve kolaylık sağlanacaktır” denildi.

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