Kendileri küçük, yürekleri kocaman

Kahramankazan Hamdiye Ünlü İlkokulu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarıyla Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Merkezi'nde kalan sokak hayvanları için mama aldı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da miniklerin daveti üzerine onlarla birlikte merkeze giderek köpekleri besledi.

Kahramankazan Hamdiye Ünlü İlkokulu öğrencileri, Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan hayvanlar için harçlıklarını biriktirerek kuru mama ve yem aldı. Minikler daha sonra aldıkları bu mamalarla merkeze giderek sokak hayvanlarını besledi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da miniklerin daveti üzerine onlarla birlikte merkeze gitti. Başkan Oğuz ve öğrenciler, merkezdeki hayvanları severek onlarla oyunlar oynadı. Oğuz ve minikler burada hep bir ağızdan “hayvanları sevmeyen insanları sevemez” sloganı attı.

“Onları çok seviyoruz”

Minik öğrenciler, merkezde can dostlarla bir arada olmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını belirterek, “Aldığımız mama ve yemleri burada dostlarımıza verdik. Başkanımızı da davet ettik. O da bizleri kırmadı. Can dostlarımızı çok seviyoruz. Onlara burada çok iyi bakan belediyemize teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

“Satın almayın, sahiplenin”

Başkan Oğuz, böylesine anlamlı bir programda yer almaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, “Kendileri minik ama kocaman yüreklere sahip olan yavrularımızın daveti beni ayrıca mutlu etti. Onlarla birlikte anlamlı bir mesaj vermiş olduk” dedi.

Oğuz, sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin oldukça modern ve uluslararası standartlarda olduğunu belirterek, “Merkezimiz, ameliyathane, yoğun bakım ünitesi ve diğer birimleriyle tam donanımlı olarak hizmet veriyor. Uzman veteriner ve personeller görev yapıyor. Tüm bakım ve tedavi işlemleri yapılıyor. Kuduz ve karma başta olmak üzere tüm aşılar yapılıyor. Merkez ayrıca ilçenin coğrafi yapısı gereği doğal yaşama da katkı sunuyor. Yaralanan ya da bakıma muhtaç halde bulunan yabani hayvanlar da merkezde özenle tedavi ediliyor” dedi.

Başkan Oğuz ayrıca bir de çağrıda bulunarak, “Belediye olarak dostlarımız için elimizden geleni yapıyoruz. Hayvan edinmek isteyenleri, evcil hayvanların satışı yapılan dükkânlardan satın almak yerine merkezlerden sahiplenmeye davet ediyoruz. Dostlarımıza yeni bir yuva sunmak isteyen herkesi merkezimize bekliyoruz. Ayrıca, merkezimizden sahiplenilen dostlarımızın aşı ve sağlık kontrolleri de ücretsiz olarak yapılıyor” diye konuştu.