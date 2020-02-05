'Kendini Keşfet' projesi ile daha mutlu kadınlar

Sosyal Sorumluluk Platformu'nda yer alan "Kendini Keşfet” projesi kapsamında sponsorluk imza töreni Ankara Kalkınma Ajansı'nda gerçekleştirildi.

Sosyal Sorumluluk Platformu adına imza töreninde konuşan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, “Ankara Kalkınma Ajansı olarak bizler STK'ların sosyal sorunların çözümü için sundukları projelerine hibe sağlayan bir kuruluş olmakla birlikte STK'lara olan güvenin daha da artması için toplumda sosyal bağları güçlendirecek ve sosyal sermayenin gelişmesinde etkili olabilecek Sosyal Sorumluluk Platformu'nu kurduk. Platformda STK'lardan yine proje başvurusu alınmakta fakat fonlama Ajansın ya da başvuru sahibinin gayretleri ve sponsor aracılığı ile olmaktadır. Platform, 11 konu başlığı altında sivil toplum kuruluşları tarafından projelendirilen çeşitli toplumsal sorunlara çözüm önerilerini sponsor ve gönüllüleri ile buluşturan bir yapıdır. Projede kadın sığınma evlerinde kalan kadınların toplumsal hayata adaptasyonu ve iş bulabilme motivasyonlarının artırılması amacı önem arz etmektedir. Bu yapı kapsamında 18'inci sponsorluk anlaşmasının imzalanıyor olmasından büyük memnuniyet duymaktayız” ifadelerini kullanırken, projede sponsor olarak yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi ve Kadın Sığınma Evi Şefi Şenay Yılmaz'a ve ICTTR Koçluk Kurucu Ortağı Usta Eğitici Arzu Köksal'a teşekkür etti.

Gökyüzü Sanatsal İyilik Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Emrah İncili, imza töreninde yaptığı konuşmada, “Vakıf olarak 190 proje ve eğitim faaliyeti uyguladık. Ankara'da toplumsal sorunlara çözüm olabilmek adına yedi bin kişiye ulaştık. Vakıf olarak sanattan teknolojiye, spordan sergi ve seminerlere kadar birçok etkinlik düzenlemekteyiz. Dezavantajlı olarak niteleyeceğimiz ve kadın sığınma evlerinde kalan bu kadınlara eğitim ortamı sağlamak bize memnuniyet verecektir” dedi.

Proje sponsoru Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi ve Kadın Sığınma Evi Şefi Şenay Yılmaz yaptığı konuşmada, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte çalışmaktayız. Kadın sığınma evlerine müracaat eden ihtiyaç sahibi kadınlar öncelikle Bakanlığın ilgili birimleri ile irtibat kurmakta ve bizim sığınma evine onlar tarafından yönlendirilmektedirler. Bu tarz farkındalık arttırma eğitimleri kadınların motivasyon ve girişimcilikleri için önemli bir faaliyettir” ifadelerini kullandı.

Bu projede yer almaktan ve destekçi olmaktan duydukları mutluluğu ifade eden projenin diğer sponsoru ICTTR Koçluk Kurucu Ortağı Usta Eğitici Arzu Köksal ise, ”ICTTR Koçluk olarak girişimcilik, kurumsallık ve farkındalık eğitimleri düzenlemekteyiz. Eğitmenlerimiz bu kapsamda uluslararası enstitüler tarafından akredite olmuşlardır. Sosyal içerikli bu projede eğitimcilerimizle sponsor olmak bizleri ziyadesi ile memnun edecektir” diye konuştu.

Gerçekleştirilen imza törenine Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Gökyüzü Sanatsal İyilik Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Emrah İncili ile proje sponsorları Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi ve Kadın Sığınma Evi Şefi Şenay Yılmaz ile ICTTR (Uluslararası Koçluk Eğitimi) Koçluk Kurucu Ortağı/Usta Eğitici Arzu Köksal ve davetliler katıldı.