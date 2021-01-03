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Kendisine saldıran sokak köpeğini bıçakladı

Ankara’nın çubuk ilçesinde köpeği ile bakkala giden bir kişiye üzerine havlayarak koşan sokak köpeğini rambo bıçağı ile sırtından yaraladı.

Ankara'nın çubuk ilçesinde köpeği ile bakkala giden bir kişiye üzerine havlayarak koşan sokak köpeğini rambo bıçağı ile sırtından yaraladı. Yaralanan köpeğin başında yavruları bekledi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, saat 16.00 sıralarında Çubuk ilçesi İkipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Hobi bahçesinde yaşayan H.İ.L., bakkala gitmek için kangal köpeği ile beraber yola çıktı. H.İ.L., bakkalın yakınına geldiğinde sokak köpekleri, havlayarak üzerine koşmaya başladı. Paniğe kapılan H.İ.L., yanındaki rambo bıçağını köpeklere savurdu. Köpeklerden biri sırtına gelen bıçak darbeleriyle yaralanırken, yavruları başından ayrılmadı. Olay anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


4 saat ameliyat edildi


Olayın ardından yaralanan köpeği gören mahalle sakinleri, veteriner hekime haber verdi. Kliniğe kaldırılan köpek, yaklaşık 4 saat ameliyat edildi. Köpek bir hayvansever evine götürdü.

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