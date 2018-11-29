Kent Tarım Hobi Evinde aşılamaya büyük ilgi

Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evi'nde uygulamalı eğitimler tüm hızıyla sürüyor. Mutlukent'te verilen “Aşılama” eğitimine Çankayalılar büyük ilgi gösterdi.

Temel sebze yetiştiriciliği eğitimlerinin yanı sıra budama, aşılama, kompost yapımı gibi konularda da eğitimlerin verildiği Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evlerinde eğitimler tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Mutlukent Kent Tarım Hobi Evi'nde verilen aşılama eğitimine Çankayalılar yoğun ilgi gösterdi. Ayaş'ta organik tarım yapan deneyimli çiftçi Muharrem Canlı tarafından verilen eğitimlerden 100'ün üzerinde vatandaş yararlandı. Başta asma olmak üzere bitkilerdeki aşılama konusunda bilgiler veren Canlı, budama ile ilgili de bilgiler aktardı. Çankayalıların sorularını da yanıtlayan çiftçi Muharrem Canlı, dersin sonunda eğitimine katılanlara kendi getirdiği asma fidelerinden hediye etti.

Yıllardır hizmet veren Mutlukent Kent Tarım Hobi Evi'nin yanı sıra Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in kısa süre önce hizmete açtığı Ata Kent Tarım Hobi Evi'yle birlikte eğitimlerden yararlanan Çankayalıların sayısı ikiye katladı. Çankaya Belediyesince ücretsiz olarak verilen eğitimlerden dileyen tüm vatandaşlar yararlanabiliyor. Sebze yetiştiriciliği, budama, kompost yapımı ve aşılama gibi konularda eğitimlere katılmak isteyen vatandaşların 458 89 00 dahili 2451-2430 numaralı telefonlardan bilgi almaları ve kayıt yaptırmaları gerekiyor.