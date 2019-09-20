Kent tarımda ders başı

Mutlukent ve Ata mahallelerindeki merkezlerde farklı mahallelerden gelen vatandaşlar ders başı yaptı.

Çankaya Belediyesinin Mutlukent ve Ata mahallelerinde bulunan Kent Tarım Hobi Evlerinde ilk ders başladı. Temel sebze yetiştiriciliği eğitimlerinin verildiği merkezlerde kayıtların tamamlanmasının ardından başlayan eğitimlere çok sayıda vatandaş katıldı.

Ücretsiz olan ve isteyen tüm vatandaşların katılabildiği eğitimlerde kent ortamında tarım yapabilmek için gerekli bilgiler veriliyor. Sebzelerin bakımı, sebze hastalıkları, aşılama, kompost yapımı, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, yağmur hasadı, budama gibi konuları öğrenecek olan kursiyerler, gül, çalı, asma, domates, biber, salatalık, fasulye, mısır, kabak, kavun, çilek ve marul yetiştiriciliği hakkında da bilgiler alacaklar. Kursiyerler, aldıkları teorik eğitimleri kent bostanında pratiğe dönüştürme imkanı da bulacaklar.

Mutlukent'te her Çarşamba 12.30 ile 13.30, Ata'da ise Perşembe günleri 13.00 ile 15.00 saatleri arasında verilen eğitimler, Kasım ayı sonuna kadar sürecek.

Halkıyla el ele belediyecilik

Kent yaşamından sıkılan insanların teorik ve pratik eğitimlerini alarak ekim ve dikim yapması için ilk olarak 2015 yılında Mutlukent Mahallesi'nde ikincisini 2018 yılında Ata Mahallesi'nde açtıkları Kent Tarım Hobi Evlerinin vatandaşlar tarafından ilgi gördüğünü belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "27 Çankaya Evimiz nasıl ki meslek edindirme ve hobi amaçlı kurslara ev sahipliği yapıyor, Kent Tarım Hobi Evlerimizde de vatandaşlarımız hem üretim yapabiliyor, hem de hobilerini hayata geçirmiş oluyor. Aynı zamanda burada sosyalleşme imkanı buluyor. Her yıl düzenlediğimiz eğitimlerle hobilerini bilinçli olarak yapabilmelerine olanak sağlıyoruz. Halkıyla bütünleşik, halkıyla el ele gönül gönüle olan belediyecilik hizmetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Sonbahar dönemi eğitimlerine katılmak isteyen vatandaşlar 458 89 00/dahili 2408 ve 235 39 73 numaralı telefonları arayarak kayıt yaptırabilirler.