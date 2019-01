Kent Tiyatrosu yeni yılda dolu dolu

2019 yılında tiyatro severler için yıl sonuna kadar on iki oyun sergileyecek ekip, elli bini aşkın seyirciye ulaşmayı hedefliyor. Asıl hedeflerinin hem tiyatro eğitimi alan kursiyerlerin yetişmesi hem de Mamaklılara kültür hizmeti sunmak olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Sanatın her dalını destekliyoruz ve bu güzellikleri halkımızla paylaşmaktan da son derece mutluyuz. Oyunlarımız tiyatro severlerle tamamen ücretsiz olarak buluşuyor. Tiyatro severleri her cumartesi saat 15.00'da Mamak Kültür Merkezi'ne bekliyoruz” dedi.

Hedef elli bin seyirci

Kent Tiyatrosu, Yönetmen Kenan Olpak yönetiminde, yeni yıla yeni oyunlarının startını vererek girecek. Minikler ekibi ve büyükler ekibi olmak üzere iki gruptan oluşan Mamak Kültür Merkezi Tiyatrosu, 80'i kursiyer, 20'si de konservatuar tiyatro bölümü öğrencisi olmak üzere 100 kursiyere eğitim veriyor. 2018 yılında otuz beş bin seyirciye sahne alan tiyatro ekibi, yeni yılla birlikte hedeflerini de yükselterek, elli bin seyirciye ulaşmayı hedefliyor.

Zengin içerik

Birbirinden güzel çok sayıda oyunla Mamaklılara tiyatro keyfi yaşatan Kent Tiyatrosu, izleyenleri hem kahkahaya boğacak, hem duygulandıracak hem de toplumsal mesajlar veren oyunları “Çocuklara Masallar, Dikkat Trafik, Bir Evlenme Teklifi, Ayı, Çanakkale Destanı, Kadının Fendi, Çökme Tehlikesi Var ve sürpriz oyunlarla izleyenleri yıl boyunca tiyatroya doyuracak.