Kent Tiyatrosu'ndan yeni yılda 4 oyun birden

“Çocuklara Masallar”, “Ayı”, “Bir Evlenme Teklifi” ve “Dikkat Trafik” adlı oyunlarla seyirciyi tiyatroya doyuracak olan Kent Tiyatrosu, 5 Ocak'tan itibaren her cumartesi saat 15.00'de Mamak Kültür Merkezi Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde seyirciyi selamlayacak. Kent Tiyatrosu, yeni yılın ilk haftası çocuklara özel olarak hazırladığı “Çocuklara Masallar” adlı kolaj çalışması ile sahneye çıkacak. Meddah eşliğinde Keloğlan, Dede Korkut, Nasrettin Hoca ve ninelerimizin anlattığı masallardan oluşan “Çocuklara Masallar” çocuklara sahnede masal kahramanı olma fırsatı da sunarak farklı bir deneyim de yaşatacak. Oyunu izlemeye gelen çocuklar sahneye çıkarak, masal kahramanlarından birini doğaçlama olarak canlandıracak. İkinci hafta seyircilerle buluşacak oyun ise Anton Çheov'un iki oyunu Ayı ve Bir Evlenme Teklifi. İkisi de komedi tarzında olan oyunlardan ilki ‘Ayı' isimli oyun. Oyun bayan Elena Ivanovna Popova ile alacaklı olarak kapıya dayanan Grigori Smirnov arasındaki diyaloglardan oluşuyor ve Smirnov'un kendisini ayıya benzeten bayan Elena'ya düelloları esnasında âşık olmasıyla ortaya çıkan komik durum anlatılıyor. Kent Tiyatrosu'nun sahnelediği bir diğer oyun da ‘Bir Evlenme Teklifi'. Natalia'ya evlenme teklifi etmek üzere olan Lomov'un evlenme teklifi esnasında kendisini bir türlü içinden çıkamadığı birbirinden alakasız hikayeleri anlatırken bulmasını konu alıyor. Kent Tiyatrosu'nun gençlere mesaj vermek amacıyla iş ve trafik kazalarını, ilk yardımın önemini ve trafik bilincinin kazanımlarını ele alacak olan “Dikkat Trafik” adlı oyun da ekibin sahneleyeceği son oyun. 20 kişilik oyuncu kadrosuyla seyirciyle buluşacak “Dikkat Trafik” ile gençlerin bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

Amaçlarının Mamaklılara kültür hizmeti sunmak olduğunu ve sanatın her dalını desteklediklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Hedefimiz, tiyatro eğitimi alan kursiyerlerin ilerde büyük sanatçı olması ve Mamak'a gurur yaşatmasıdır" dedi.