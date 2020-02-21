Kenya'da Türkiye burslarına yoğun ilgi

Türkiye Bursları Tanıtım Toplantısı ve Türkiye Mezunları Buluşması Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Türkiye Nairobi Büyükelçiliği işbirliğinde Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlendi.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de 12 Şubat 2020 tarihinde düzenlenen ve Kenyalı öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği “Türkiye Bursları Tanıtım Toplantısı”na T.C. Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu, YTB Sosyal ve Kültürel İşler Daire Başkanı Murat Kazancı ve TİKA Nairobi Program Koordinatörü Emre Yüksek katıldı.

Etkinlik sırasında konuşan YTB Sosyal ve Kültürel İşler Daire Başkanı Murat Kazancı, tüm Kenyalı öğrencilere burs için başvuru çağrısında bulunarak; “Her yıl programımıza 4.000-5.000 burs sahibi ekliyoruz. Her yıl yaklaşık 100 ülkede yüz yüze görüşmeler yapıyoruz. Programımız hem burs hem de üniversite yerleştirmelerini kapsıyor” dedi.

TİKA Nairobi Koordinatörü Emre Yüksek, Kenya üniversitelerindeki öğrenci sayısının 2019'da yüzde 24 arttığını, ancak beklentilerin aksine, hükümetin önümüzdeki mali yıl için finansmanını yüzde 6 oranında azalttığını kaydetti.

“Finansman kesintileri, üniversitelerin giderek artan sayıda ders alan öğrencilere hizmet vermesini zorlaştıracak ve alternatif kaynaklardan fon sağlama stratejileri gerektirecektir.” diyen Yüksek, Türkiye Burslarının Kenyalılar için önemli bir eğitim fırsatı sunduğunu belirtti.

Türkiye Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu da yaptığı konuşmada; “Türkiye'nin burs politikası, gelişmekte olan ülkelerle olan işbirliğinin önemli bir parçası ve ülkelerin sosyo-ekonomik potansiyelinin oluşturulmasına yardımcı oluyor.” derken, Kenya ile ilişkilerimizde Türkiye Burslarının da önemli bir rolü olduğunu ifade etti.

“Türkiye Bursları sayesinde dünyanın her yerinde arkadaşlarımız var”

Türkiye Bursları Tanıtım Programı'nın ardından düzenlenen Türkiye Mezunları Buluşması'nda bir araya gelen Türkiye Bursları ile Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde okuyup, mezun olan Kenyalılar ise birbirileri ile hasret giderme fırsatı buldu. Türkiye Mezunları, Türkiye Bursları sayesinde sadece Kenya'da değil dünyanın hangi ülkesine gitseler mutlaka bir Türkiye Mezunu ile irtibat kurabildiklerini ve bunun kendilerine hem iş dünyasında hem de özel hayatlarında büyük avantajlar sağladığını belirttiler.