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Keşan Gıda İhtisas OSB'nin ÇED raporu onaylandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlaması öngörülen Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) ÇED raporu onaylandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlaması öngörülen Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) ÇED raporu onaylandı.


AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, yaptığı açıklamada 3 yıla kadar tamamlanması planlanan Keşan Gıda İhtisas OSB'de 5 bin kişiye istihdam sağlanmasının öngörüldüğünü söyledi. Keşan OSB'de Türkiye ve dünyada marka olabilecek ürünlerin çıkacağına inandığını anlatan Aksal, planlamaya göre OSB'nin 60-90 arası sanayi tesisine ev sahipliği yapacağını kaydetti. Aksal, OSB'de gıda üretimi yapılmasının, gıda ambalaj ve paketleme tesisinin, tarım ve gıda makine üretim tesisinin hizmet vermesinin ilçe ekonomisine canlılık katacağını dile getirdi. Milletvekili olduğu günden bu yana projeyi takip ettiğini ve hayata geçmesi için çalıştığını anlatan Aksal, "Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi tamamlandığında sadece bölgenin değil, Türkiye'nin de gıda sanayiinde lider bölgesi olacaktır. Türkiye gıda ve tarımda son 18 yılda üretim, işleme, paketleme, sıcak ve soğuk zincir taşımada dünya markası haline geldi" diye konuştu.


Aksal, organize sanayi bölgeleriyle üretimin modernleştiğini, ürünlerin kalitesinin arttığını ifade etti. AK Parti iktidarıyla her sektörün ihtisaslaştığı sanayi bölgeleri kurulduğuna işaret eden Aksal, "Böylelikle babadan kalma geleneksel usullerin modern teknolojiyle harmanlanmasının önü açıldı. İhtisas organize sanayi bölgeleriyle gelenekten gelen tecrübeyi teknolojinin nimetleriyle buluşturmak da AK Parti'ye nasip oldu" ifadesini kullandı.

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