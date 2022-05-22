Kesin korunacak hassas alan ilan edilen Sorgun Yaylası'nda yeşille mavi kucaklaşıyor

Kesin korunacak hassas alan ilan edilen Sorgun Yaylası Doğal Sit Alanı'nda yeşille mavinin bir araya gelmesi havadan görüntülendi.

Ankara'nın Güdül ilçesindeki Sorgun Yaylası Doğal Sit Alanı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi. Yıllardan beri doğal güzelliğini koruyan, yeşilliği, içerisinde bulunan gölü ve temiz havasıyla ziyaretçilerini büyüleyen Sorgun Yaylası havadan görüntülendi.