KGYS ile şehir an be an izleniyor

Sistem, okullara, benzin istasyonlarına ve alışveriş merkezlerinin kamera ağlarına bağlanarak durum tespiti yapıyor. Merkez ekiplerinin olay yerine hızla ulaşabilmesini sağlıyor.

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, yeni yıla girerken yaşanabilecek olumsuzluklara ve asayiş olaylarına karşı tüm birimlerini teyakkuza geçirdi. Özellikle şehrin gizli gözleri olan kameralar, yaşanabilecek olumsuz durumları anında görüyor ve durum tespiti yaparak güvenlik güçlerini olay yerine sevk ediyor. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ise işte tam bu tip durumlar için devreye giriyor. Ankara'da ana caddeler, merkezi yerler ve meydanlar kameralarla an be an izleniyor.

Ankara'da 20 bin polis görevlendirildi

Asayiş Şube Müdürlüğünün planlaması doğrultusunda, yeni yıla vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde girmesi için Ankara genelinde ise 20 bin polis görevlendirildi. Merkezi yerlerde ve ana caddelerde, güven timlerine bağlı, simitçi, ayakkabı boyacısı ya da çift gibi dolaşan sivil polislere KYGS ile destek sağlanıyor. Full HD kayıt yapılan kameralarla, sisteme yansıyan bir ihbar anında canlı izlenerek, merkez ekiplere bilgi veriliyor ve hızlı yönlendirme yapılması sağlanıyor. Güvenli Okul Projesi kapsamında, sistem içerisinde okul kameraları, AVM'ler, benzin istasyonları kameraları takip edilebiliyor. Haberleşme Daire Başkanlığı çalışmaları neticesinde önümüzdeki yıllarda ulaşılacak kamera sayısını on binleri aşacağı tahmin ediliyor.

25 ilçede online izleme merkezi

Yılbaşına özel KGYS Merkezi'nde gece vardiyasında 40 eminyet personeli görevlendirildi. Bunun dışında il genelinde bulunan 25 ilçede online mini izleme merkezleri saniye saniye şehri takip ediyor. 2018 yılı itibariyle Haberleşme Daire Başkanlığı, ASELSAN ile ortaklaşa yaptığı yerli Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve yerli şehir izleme yazılımıyla sistem dışından gelebilecek siber saldırılara karşı önlemleri de bulunuyor.