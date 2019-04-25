Kıbrıs Kanyonu Projesi'nin startı verildi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kıbrıs Kanyonu Projesi'ni başlattıklarını söyledi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Üreğil Millet Bahçesi'nde basın mensuplarıyla seçim değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Mamak Belediye Başkanlığına seçildikleri günden itibaren geçen süreci değerlendiren Köse, startını verdikleri projeleri ve hedeflerini basın mensuplarıyla paylaştı. Kıbrıs Kanyonu gibi gizli hazineleri turizme kazandıracaklarını kaydeden Köse, ilk proje olarak Kıbrıs Kanyonu ile ilgili çalışmaları başlattıklarını söyledi. "Mamak için hayallerimizi gerçekleştirme vakti" diyerek kolları sıvadıklarını belirten Köse, “Seçim dönemimizde ifade ettiğimiz hayallerimizi gerçekleştireceğimiz potansiyellerimizi, birikimlerimizi ve kaynaklarımızı artık harekete geçirmeye başladık. Artık Mamak için hayallerimizi gerçekleştirme zamanı” diye konuştu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Köse, Kıbrıs Kanyonu'na özel çalıştıklarını belirterek, kanyonu doğal yaşam turizmine açacaklarını söyledi. Köse, “Elmadağ eteklerinden uzanan Kıbrıs köyünde bir vadimiz ve kanyonumuz var. Mamak temiz suyun kaynağı. Ulus'ta bulunan Roma Hamamı'na su buradan geliyor. Kıbrıs Kanyonu ile ilgili çalışmalarımızı başlattık. Burayı doğal yaşam turizmine açacağız. Yeşilin, suyun bol olduğu bir yer. Ankara'ya gelen oraya mutlaka uğrayacak” dedi.

Köse, ayrıca seçim sürecinde hazırladıkları yüzme havuzu projelerinden birinin de çalışmalarına başladıklarını ifade etti. Mahallesine, köyüne, memleketine bakmadan hizmeti adil bir şekilde herkese ulaştıracaklarının altını çizen Köse, “Biz mahallelerimizi nakış nakış değerlendirelim istiyoruz. 64 mahalleye eşit hizmeti götüreceğiz” dedi.

Mamak'ın 40'a yakın ilin giriş kapısı olduğunu belirten Köse, Lalahan'dan itibaren peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarının gerçekleştiğini sözlerine ekledi. Köse, "Ankara'ya gelenleri çiçekler ile karşılayacağız. Lalahan'dan girdiğinizde sosyal donatı, kent mobilyaları ile estetiği sağlayacağız. Bununla birlikte çevre düzenleme çalışmalarımız olacak. Yer yeşil, gök masmavi olarak karşılanacak” ifadesini kullandı.

Güçlü bir belediye olduklarını belirten Köse, daha da güçleneceklerini kaydederek, “Bizim siyasetimiz hizmet siyaseti. Biz verdiğimiz sözlerin tamamını yerine getirme noktasında irademizi ortaya koyuyoruz. Projelerimizin her birini yapmaya çalışacağız. Daha güzel işler yapmak istiyoruz. Mutlu insan denilince akla Mamak ve Mamaklılar gelecek” dedi.

Millet Bahçesi'ne "Çimlere basınız" tabelaları yerleştirilecek

Basın mensuplarıyla birlikte Üreğil Millet Bahçesi'nde gezintiye çıkan Köse, gazetecilerle birlikte ördek ve kazlara da yem verdi. Şehirdeki insanların artık toprak kokusu alamadıklarını belirten Köse, vatandaşları toprakla buluşturan projeleri de hayata geçireceklerini vurgulayarak, Millet Bahçesi'nde yer alan çimlerin üzerine de “Çimlere Basınız” tabelaları yerleştireceklerini söyledi.