KİK toplantısında sağlık çalışanlarının talepleri konuşuldu

Sağlık Bakanlığı'nın 2023 yılı ilk KİK toplantısı gerçekleştirildi. Sağlık-Sen'in sürekli dile getirdiği aile hekimlerinin izin kullandıklarında görev başında olan aile sağlığı çalışanlarından ek ödeme kesintisi yapılmaması talebi, son toplantıda da gündeme getirildi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri bu konuda düzenleme yapılması için çalışma yapılacağını ifade etti.

“Şua izni konusunda taşra teşkilatı bilgilendirilecek”

Toplantıda Sağlık-Sen tarafından Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında şua izninin kullanımının farklılık gösterdiği de dile getirildi. Bakanlık yetkilileri, şua izninin kullanımı konusunda uygulama birliğinin sağlanması amacıyla taşra teşkilatının bilgilendirileceğini ifade etti. Toplantıda gündeme getirilen diğer konular şöyle:

“Afet bölgesinde görevlendirilen sağlık çalışanlarının mesai saatleri konusunda yaşadıkları sorunlar çözülmelidir. Deprem sırasında görevi başında vefat eden sağlık çalışanları 'görev şehidi' olarak anılmalıdır. Depremzede sağlık çalışanlarından 5 yaşından küçük çocuğu olanlara idari izin verilmelidir. Maaş promosyon anlaşması kapsamında ‘para puan' alamayan çalışanların sorunu çözülmeli ve bu ücretlerden yararlanamayan sağlık çalışanlarının mağduriyeti giderilmelidir. Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'nde Artırımlı Ödeme Yapılacak Hizmet Sunum Alanı tablosunda yer alan yataklı servis sorumlularına verilen ek ödeme artışı, tüm birim sorumlularına verilmelidir. Başta afet bölgesi olmak üzere yataklı sağlık tesislerindeki yemek hizmetlerinin çalışanların kurumsal aidiyeti ve çalışma motivasyonu açısından kalitesinin artırılması gerekmektedir.”

Toplantıya Sağlık-Sen adına Genel Sekreter Durali Baki, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu ile Sağlık-Sen hukuk ve mevzuat uzmanları katılırken, Bakanlık adına Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Mehmet Koca, Genel Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Kaya ve ilgili bürokratlar katıldı.