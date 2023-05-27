Kılıçdaroğlu: “Allah nasip ederse aile destekleme sigortasını hayata geçireceğiz”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Aile Destekleri Sigortası Buluşması'na katıldı. Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezinde düzenlenen toplantı yaptığı konuşmasında geçmişte yaşadığı sıkıntılardan bahseden Kılıçdaroğlu, “Rahmetli annem okuma yazma bilmezdi. Yedi kardeş içinde üniversiteye giden sadece benim. Büyük ablam hayatta, o da okuma yazma bilmez. Sizlerin yaşadığı bütün acıları kendi hayatında da hayatımın belli dönemlerinde ben de yaşadım, kardeşlerim de yaşadı. Eğer Türkiye büyüyorsa, Türkiye gelişiyorsa, Türkiye kazanıyorsa bu kazancın hakça dağıtılması lazım” şeklinde konuştu.

“Yardım yapıyoruz ama sağ elin verdiğini sol el görmeyecek”

Devletin yoksul aileleri desteklemesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Devletin hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmaması lazım. Mansur Başkanımız ne güzel söyledi. Yardım yapıyoruz ama sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. İnsanın haysiyetini ve onurunu koruyacaksınız. İnsanın yoksulluğunu afişe etmeyeceksiniz. O nedenle dedim. Yoksul mahallelerden başlayarak, fakir mahallelerden başlayarak bol miktarda kreş açın. Anneler sevgi içinde, güven içinde çocuklarını getirsinler, kreşe teslim etsinler. Çocuk arkadaşlarıyla beraber, akranlarıyla beraber oynasın, eğlensin, uyusun, karnını doyursun. Anne, akşam çocuğunu gelip kreşten aldığı zaman bilecek ki çocuğun orada eğlendiği, şarkılar öğrendi, türküler öğrendi, karnını doyurdu arkadaşlarıyla oynadı diye. Bunu Allah nasip ederse bütün Türkiye geneline yayacağız. Ve bütün Türkiye genelinde anneler çocuklarını sevgiyle o kreşlere, o küçük çocukların evlatlarını teslim edecekler. Orada genç kızlarımız, bu çocuklara bakacaklar, çocukları doyuracaklar, sağlıklarına bakacaklar” ifadelerini kullandı.

“Allah nasip ederse aile destekleme sigortasını hayata geçireceğiz”

Kılıçdaroğlu sosyal devlet olmanın önemini dile getirerek, “Hiç kimsenin aç ve açıkta kalmadığı, herkesin işinin gücünün olduğu bir devlete biz sosyal devlet diyoruz. Şehirlere kırsaldan çoğunuz ya da köylerinizden geldiniz. İl ilçelerden koptuğunuz, geldiniz, büyük şehirlere. Ve buralarda yaşıyorsunuz. Ama buralarda hak ettiğiniz gibi yaşamak sizin hakkınızdır. Çocuklarınızın rahatlıkla evde karnını doyurabilmelisiniz. Az önce söylediler ‘6 bin lira gelirim var, 3 bin lirası iki liraya veriyorum.' Hangi sosyal devlette gelirin yarısı kiraya gider? Gelirin yarısı kiraya gidiyorsa, çoluk çocuğun da karnı nasıl doyuracaksınız? Bunun için dünya bir çözüm üretmiş. Biz değil bütün dünya bir çözüm üretmiş. Adına aile destekleme sigortası diyorlar. Aile destekleri sigortası şu, Geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan her aileye devlet banka hesabına bir para yatırır. Kadın gider o parayı emekli gibi, işçi gibi, memur gibi çeker. Evladının çoluk çocuğunun rızkını sağlar. Böylece o ailenin fakir olduğunu, o ailenin yoksul olduğunu, o ailenin gelire muhtaç olduğunu kimse bilmez. Bunu ancak sosyal devlet bilir. Ve o ailenin onurunu korumuş olur. Bunu Allah nasip ederse hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Toplantıya; Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da katıldı.