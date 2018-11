Kılıçdaroğlu: “Bir öğretmene ayda en az ayda 6 bin lira ücret ödenmesi gerekiyor”

Bir öğretmene ayda en az ayda 6 bin lira ücret ödenmesi gerekiyor. Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi gerektiğini söyledik. Hep beraber gelin öğretmenlere 3600 ek göstergeyi hep birlikte verelim” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Dün İstanbul Sancaktepe'de helikopter kazası yaşandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Ailelerin yakınlarının, kahraman ordumuzun ve vatandaşlarımızın milletimizin başı sağolsun. Biz askerlerimizle komutanlarımızla her zaman onur ve gurur duyduk. Onların Mustafa Kemal'in ilklerine bağlı oldukları sürece Türkiye'nin demokrasisinin gelişmesi açısından verdikleri her türlü çabaya her zaman saygı duyduk” ifadelerini kullandı.

“Öğretmenler meslek kanunu çıkarılmalıdır”

CHP'nin hangi kesimin sorunu varsa o soruna çözüm üretecek tek parti olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Öğretmenler meslek kanunu çıkarılmalıdır. Öğretmenlik mesleğini diğer mesleklerden ayırmalıyız. Öğretmenler çünkü günün her saati doludur. Bu konu da biz hazırlığımızı yaptık ve bütün eğitim camiasına kanun teklifimizi gönderdik. Kanun teklifimizi parlamentoya verdik. Öğretmenlere söylüyorum, eğer bir milletvekili ile karşılarsanız hangi partiden olursa olsun bizim meslek kanunu çıkarın. Kılıçdaroğlu söz verdi siz de söz verin parlamentodan oy birliğiyle çıksın deyin. Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında aylık almamalı. Yoksulluk sınırı nedir ayda en az 6 bin lira bir öğretmene ayda en az ayda 6 bin lira ücret ödenmesi gerekiyor. Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi gerektiğini söyledik. Bütün siyasi partilerin seçim beyannamelerine girdi. Şimdi bekliyoruz. AK Parti'den de MHP'den de İYİ Parti'den de HDP'den de bekliyoruz. Hep beraber gelin öğretmenlere 3600 ek göstergeyi hep birlikte verelim. Biz kanun teklifimizi de verdik ama maalesef seçim bildirgelerinde olmasına rağmen AK Parti ve MHP'nin milletvekillerinin oylarıyla öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi reddedildi. Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerimize birer maaş ikramiye verebiliriz. Bugün ücretli öğretmenler kaç lira alıyor biliyor musunuz? Asgari ücretin yarısı kadar maaş alıyor. Gelin Türkiye'yi bu ayıptan da kurtaralım. Okullarda öğretmen açığımız var. Dışarıda da yüzbinlerce atama bekleyen öğretmen var. 2017 Sayıştay raporu diyor ki, Türkiye genelinde 153 bin 640 öğretmen açığı bulunmaktadır. Dışarıda da yüzbinlerce öğretmen atama beklemektedir. Türkiye'nin bu ayıptan kurtulması lazım. Türkiye'yi taşımalı eğitimden de kurtarmamız lazım. Nerede öğrenci varsa orada öğretmen olmalı okul olmalı.”

20 Temmuz sivil darbesinden sonra çok sayıda öğretmenin görevine son verildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, beraat etmiş öğretmenlerin yeniden atamalarının yapılması ve yeniden öğrencileriyle buluşturulması gerektiğini kaydetti.

Devlet okulları ve özel okullar diye bir ayrımcılık olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, eğitimde tasarruf olmayacağını, devlet okullarına her türlü destek verilmesi gerektiğini ve özel okullarından devlet desteğinin geri çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, ikili eğitim ve birleştirilmiş sınıflar olduğunu belirterek, bunun Türkiye'nin ayıplarından bir tanesi olduğunu ve öğrencilerin her birinin ayrı ayrı eğitim alması gerektiğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, “Okul aile birliklerine de yasal statü sağlanmalı” dedi.

"Kadına yönelik şiddete hep birlikte karşı çıkmamız gerekiyor"

Kadına yönelik şiddete hep birlikte karşı çıkılması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, 2018'in ilk 9 ayında 183 kadın ve 10 çocuğun öldürüldüğünü, 50 kadına tecavüz edildiğini, 162 kadının tacize uğradığını aktardı.

Kılıçdaroğlu, 2010 yılında kadına yönelik şiddet dolayısıyla açılan dava sayısının 44 bin olduğunu 2017 yılında bu sayının 207 bine çıktığını bildirdi.

Şimdi gündemin en önemli konusunun soğan olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Soğan baskınları yapıyorlar. Açıklama yapıyor beyefendi, silahlı teröristle soğanı olan terörist arasında hiçbir fark yoktur. Soğan üreticilerinin gözü aydın, siz de terörist oldunuz. Soğanı niye depoladınız? Depolaması ne yapacak tarlada mı kalacak bu soğan nereye koyacak bu soğanı? Tahılda en büyük depoyu Toprak Mahsulleri Ofisi yapıyor. 2 milyon ton soğan üretmesi lazım Türkiye'nin. Bunun altına düşerseniz dışarıdan soğan getireceksiniz. Soğan 5 liraya çıktı, kim getirdi bu hale?” şeklinde konuştu.