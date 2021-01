Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'ni (TÜRMOB) ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim eksiğimiz varsa rahatlıkla eleştirebilirsiniz, bundan asla gocunmayız" dedi.

TÜRMOB'un görevinin kamuoyunu aydınlatmak ve ekonomideki yeni arayışlara öncülük etmek olduğunu beirten Kılıçdaroğlu, "Siz kamuoyunu aydınlatmak zorundasınız, bu sizin tarihsel görevlerinizden birisidir. Yeni çözümler üretmek, yeni arayışlara TÜRMOB'un öncülük yapmasının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Madem ki üniversiteyi bitiren, üniversitede ders veren hocalarımız, yeminli mali müşavirler böyle bir pozisyonlar var, onlar da bir anlamda sizin üyeleriniz. Akademik dünya zaten uygulamanın içindesiniz. Maliyeden ya da başka kurumlardan, Sayıştay'dan ve sosyal politikayla ilgili bütün aktörler aslında bu çatının altında. O zaman bu çatıya düşen görevler çok fazla. Kayıt dışı ekonomiden tutun da ekonominin kayda alınmasıyla ilgili çabalara kadar alınacak önlemler, ekonominin gidişi, sizlerden ayrıca mükemmel raporlar bekliyorum. Bu raporları kamuoyuyla paylaşacaksınız. Siyaset dünyası bundan yararlanacak. Dolayısıyla sizin bu yayınlayacağınız raporları siyaset kurumları dört gözle bekleyecek'' ifadelerini kullandı.

TÜRMOB'un çatısı altında kendisini evinde hissettiğini ve TÜRMOB üyeleriyle birlikte olmaktan son derece mutlu olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi seven, insanını seven, ülkesinde huzur isteyen insanlar olarak birlikte çalışmak zorundayız. Bizim eksiğimiz varsa onu da rahatlıkla ifade edin. Bizim eksiğimiz varsa bizi rahatlıkla eleştirebilirsiniz. Sizin bize yapacağınız her eleştiri bizim için çok değerlidir. Çünkü biz eleştiriden ders çıkarmasını da bilen bir siyasal anlayışa sahibiz. Eksiğimiz varsa, yanlışımız varsa söylersiniz, biz bundan asla gocunmayız. Vay bizi neden eleştirdiniz de asla demeyiz. Eleştiri kadar demokraside değerli bir şey yoktur. Biz de o eleştiriden ders çıkarırız. Eleştiri sadece bizim için diyorum ama siyaset kurumu için de yapabilirsiniz. Söylediğim gibi hazırlayacağınız raporlarla yol ve yöntem gösterirsiniz. Bize hangi yol ve yöntemin yanlış olduğunu, gerekçelerin nasıl olması gerektiğini anlattığınız taktirde Türkiye de aydınlanmış olur, biz de aydınlanmış olur'' diye konuştu.