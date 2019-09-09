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Kılıçdaroğlu: ''Bu ülkede CHP var, CHP'li belediyeler ve başkanları var”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kendi yakın tarihinden habersiz olan öyle siyasetçiler var ki bazen şaşırırsınız ama bu ülkede CHP var, CHP’li belediyeler ve başkanları var” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kendi yakın tarihinden habersiz olan öyle siyasetçiler var ki bazen şaşırırsınız ama bu ülkede CHP var, CHP'li belediyeler ve başkanları var” dedi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Turgut Özal Kültür ve Spor Merkezi ile Sadri Alışık Kreşi açılış törenine katıldı.


Konuşmasında 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile bir dönem birlikte çalıştığını aktaran Kılıçdaroğlu, Özal'ın devletin rakamlarına hakim, devlet harcamalarının nereye ve nasıl yapıldığını bilen birisi olduğunu belirtti.


Kılıçdaroğlu, Sadri Alışık'ın da halkın haklarını savunan bir sanatçı olduğunu söyleyerek, Alışık'ın halkın yanında bir sanatçı olduğunu vurguladı.


Tarihteki isimlerin CHP tarafından yaşatıldığının altını çizen Kılıçdaroğlu, “Özal'ı da Alışık'ı da unutmayacağız. Peki unutturmayacak olanlar kimler? Sorulması gereken asıl budur. Kendi yakın tarihinden habersiz olan öyle siyasetçiler var ki bazen şaşırırsınız ama bu ülkede CHP var, CHP'li belediyeler ve başkanları var. Biz bu isimleri yaşatıyoruz” diye konuştu.


Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise açtıkları 7 kültür merkezi, 11 kreş ve yaptıkları diğer çalışmalar ile Yenimahalle'ye sanatı ve kültürü taşıdıklarını kaydetti.


Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın yanı sıra, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, TBMM Başkanvekili Levent Gök, Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, Sadri Alışık'ın torunu Sadri Alışık ve çok sayıda partili katıldı.

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